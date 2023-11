NÄDALA FILM | „Mo Mamma“ on üks kõige ilusamaid Eesti filme läbi aegade

Filmidest hästi kirjutades on alati oht, et kui keegi satub arvustust lugema ja teeb selle põhjal otsuse kinno minna, on tema ootused juba hiiglama kõrgeks keritud ning ta võib isegi harukordselt hea filmi puhul veidi pettuda. Kes leiab, et ka temaga võib nii minna, see ärgu edasi lugegu ja mingu kinno puhta lehena.