Üha enam Eesti artiste annab oma muusika tasuta ära, et jõuda miljonite kuulajateni. Daniel Levi: see tundus ainuõige valik!

Seda raskem on uskuda, et pärast pikki aastaid Eesti popitaevas avaldas Daniel Levi oma esimese stuudioalbumi – iga muusiku jaoks äärmiselt tähelepanuväärne sündmus! – alles kahe kuu eest. Miks nii?

„Mul on tunne, et need laulud pole varem minu jaoks tervikut moodustanud ja ma olengi olnud hästi singlimeelne,“ tõdeb ta. „Küsimus on ka selles, mis eluetapis ma parasjagu olen. Kui ma seekord lugusid salvestama asusin, sain aru, et ma tahaks jutustada üht terviklikku lugu. Et ma ei jõua seekord ühe palaga ära öelda kõike, mida ma tahaks.“

Albumi avaldamisel jäi ta seejuures sama mudeli juurde, mis skooris talle koos Cartooniga läbi aegade kuulatuima Eesti loo „On & On“. Viimast on tänaseks erinevates keskkondades kokku kuulatud üle miljardi (!) korra. Briti plaadifirma NoCopyrightSounds (NCS) avaldab muusikat – nagu ka nimi ütleb – praktiliselt ilma autoriõiguslike piiranguteta. Nemad väljastasid ka Daniel Levi viimase plaadi.

„See põhimõte ongi vastuoluline paljude kirjastajate ja plaadifirmade jaoks, sest nad annavad loo õigused kõigile vabalt kasutamiseks. Kui sa tahad lugu kasutada kuskil, siis go for it! Kitsendusi või piiranguid on väga vähe.“

Kusjuures sama meetodit kasutab üha enam Eesti muusikuid. Äsja avaldasid NCSi alt laulu Ariadne ja Karl Killing, vaid päev varem Raul Ojamaa ja Maris Pihlap. Kuulamiste mõttes toob see kamaluga tagasi: 33,5 miljoni jälgijaga platvormil jõuab lõviosa laule vähemalt paarisaja tuhande kuulajani.

„Ma tahaks, et see album leiaks kõlapinda, leiaks oma kuulajad üles ja mulle tundus see ainuõige, lasta tal nii levida,“ sõnab Daniel.

Kuula tervet episoodi Daniel Leviga tema albumist „14/02“ artikli päisest või siit: