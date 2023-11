POLIITIKARADAR | Eesti 200 ja sotsid sätivad seljad kokku ning teevad oravatele kambakat

Valitsuse kõige põletavam probleem on hetkel õpetajate palk. Seda nad veel mõned kuud tagasi küll ei oodanud. Streigiähvarduste paisumise taustal on selgunud, et valitsusse kuuluvad erakonnad ei suuda olla ses küsimuses ühtsed. See on veelgi motiveerinud õpetajate palkade eest seisjaid – sealt võimuliidust on võimalik kangutada. Sama näevad opositsiooniparteid. Ja ongi käes olukord, kus ähvardab paisuda kriis olukorrast, mis vajanuks valitsuse vaatest vaid jäika vastuseismist ja kokkulepitule kindlaksjäämist.