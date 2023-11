EKSPRESSI PODCAST | Mis juhtub, kui kanepikasvatusega vahele jääda?

INNOVATSIOON: Üks vendadest avastas, et kui välivoodilt madrats ära võtta, saab voodit kanepi kuivatamiseks kasutada.

Mõlemad kasvatused olid Eesti mõttes väga suured ning teenisid justkui ka korralikku tulu. Aga vennad avastasid, et põllumehe elu polegi nii lihtne. Liiatigi - kui ühel hetkel tundus, et „normaalne on kõik, tšiki-puki“, siis kaks päeva hiljem murdis politsei ukse maha.