Anna teada ohtlikest kohtadest! | Liiklusõnnetuses pisipoja kaotanud isa: olnut muuta ei saa, aga saame ennetada tulevasi õnnetusi

Üliohtlikud kohad

Urmas näitab Eesti Ekspressile kirjavahetust, mida ta on pidanud Transpordiametiga, et muuta enda kodukandi – Saue valla Ruila piirkonna – liiklusolud ohutumaks. Urmasest on saanud omamoodi liiklusohutusaktivist. Ja see oli ka üks põhjusi, miks ta Ekspressiga ühendust võttis. „Olnut me enam muuta ei saa, aga tulevasi õnnetusi saame ennetada,“ ütleb mees.