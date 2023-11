Kuraator Merilin Talumaa korraldas Balti nõidade vallutusretke Läände

Kui laekun näituse „Breathing through the eyes“ avamisele obsessiiv-kompulsiivselt täpselt kell 20.00, nii nagu oli kutsutud, on väljapeetud neljandas linnaosas, Arsenali kvartalis, moodsas, just valminud kultuurikeskuses asuv L’Atlasi galerii tühjavõitu. Poole tunni pärast on see inimesi täis. Rahvast on nii palju, et ma ei pääse enam teostele lähedale, vaid vahin teiste külaliste selgasid. Hea, et ikka varem tulin ja jõudsin ühega kunstnikest, Kristel Saaniga, veidi tema töödest rääkida.