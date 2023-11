NÄDALA RAAMAT | Doppler – Norra polt, kes kukkus rattalt maha ja kadus metsa

Maailmas laineid lööv Norra kirjandus ei ole ainult kriminaalne Nesbø, pihtimuslik Knausgård ja kaastundlik, kuigi esmapilgul depressiivne tänavune nobelist Fosse. Norrakatel on ka muhedat naivismi harrastav Erlend Loe, kelle raamatut „Doppler“ (2004) on müüdud kodumaal sadades tuhandetes eksemplarides. Nüüd on teos olemas ka eesti keeles.