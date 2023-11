NÄDALA FILM | „Marvelid“. Vahelduseks üks naljakas koomiksifilm

Võimalik, et tootja Marvel Studios publik kannatab „superkangelaste väsimuse“ all ja on tüdinud lõputust filmide hulgast, mis hakkavad mattuma enda mütoloogia raskuse alla. „Marvelid“ astub ekraanile väiksema meediakära ja mitte nii ülespuhutud reklaamiga kui eelmised Marveli lood. Näib, et see film ei suuda lubada maailmalõppu kaasa toova hukatuse pidevat eskaleerumist, mida tõotasid eelmised Marveli universiumi osad.