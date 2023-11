Kui me pole Linnahalli ala jaoks leidnud toimivat äriplaani, siis ehk on aeg hakata teisiti mõtlema?

Uue mereala visiooni kallal töötasid Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome osakonna arhitektid ligi kaks aastat. Pärast merevisiooni esmakordset tutvustamist 2. novembril läks aga lahti suur möll, sest pakutavas plaanis on praeguse asemel nn uus Linnahall. Arutelud Linnahalli lammutamise üle on käinud varemgi, plaan pole aga realiseerunud, sest maja on muinsuskaitse all. Samas pole teostunud ka plaanid seda uuesti kasutusele võtta.