Läheb kannatamiseks? Kaja Kallas viitas, et ei kavatsegi niipea ametist lahkuda

Reformierakonna üldkogu on Eesti erakondade suurürituste reas anomaalne. See kestab vaid paar tundi. Midagi sisulist seal ei otsustata. End digiteemade eestvedajana esitlevale parteile kohaselt on kõik kohalviibijad tegelikult juba ammu internetis ära hääletanud.