ARVUSTUS | Sotsmeedias naist teesklev šokiterapeut, kes paneb vaklu toidu sisse ja kogub loomalaipu

Kaks nädalat tagasi Kanuti Gildi SAALis etendunud „You Are Not Alone“ tundus leebem (seekord etenduskunstnik oma emaga ei suudle), kuigi just seda on püütud Inglismaal ära keelata. Mitte aga puritaanide hädakisa, vaid ühe klipi tõttu, kus näeb vargust.