POLIITIKARADAR | President EKRE-t ei päästa, valitsus saab oma eelarve

Jälle on riigikogus ööistungid. Olid kaunid aastad, mil ööistung oli suursündmus – reporterid kohal, ülevaated magamisvarustusest ja kohviku toiduvarudest ning saadikud elevuses, aga keskendunud, just nagu sportlased enne MM-i starti. Nüüd on see muutunud nüriks ja tuimaks pressimiseks, mis vaevalt annab midagi isegi opositsioonile endale. Aga kuna EKRE on end sinna kaevanud, siis tuleb positsioone hoida. Küsimus on, kas see ei hakka juba kahjustama erakonda ennast.