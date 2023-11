PODCAST „RÖÖPRÄHKLEJAD“ | Laura Põldvere selgitab, milliseid riideid ta kunagi selga ei paneks: minu seljas on see udukott

Kõikide lavariiete hinda Laura ise ei teagi, aga kõige kallima kostüümi hinnaks ütleb ta 5000 eurot. „Aga see on the top-notch (ülemine piir - toim.).“

Võib küll tunduda, et Laura Põldverele sobivad kõik värvid ja kui tahes ekstravagantsed vormid, tema enda sõnul pole see aga kaugeltki nii. Näiteks hindab ta väga oma ema riietumisstiili, mis on pigem klassikaline ja värvidest on esindatud hallikad ja pruunikad toonid. „Aga minu seljas on see udukott. Üldse ei sobi. Mul on vaja mingit värvi.“ Lisaks toob Laura podcast’is välja ühe konkreetse riideeseme, mis talle üldse ei passi.