Mida kauem on õpetaja töötanud, seda enam leevendab ta stressi alkoholiga: „Tuled töölt, klõmm alla ja magama“

NAISED JOOVAD ÜHA ROHKEM: Andmed näitavad, et mida rohkem naine teenib, seda sagedamini ta joob. Veini joomine on ka üha levinum ja sotsiaalselt aktsepteeritavam kui näiteks 20 aastat tagasi.

Viis aastat tagasi Tartu Ülikoolis kaitstud Liisa Pedoksaare magistritöö õpetajate toimetulekuprofiilide kohta leidis, et mida kauem on inimene õpetajana töötanud, seda tõenäolisemalt leevendab ta stressi ja väsimust mõnuainetega. „Olen kolleegidega arutanud, see on tõsi,“ ütleb 27aastane õpetaja Merit*.