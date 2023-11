GRAAFIK | Alkoholimüüjad teenisid ligi kaks korda rohkem kasumit kui neli aastat tagasi

Aastast aastasse kasvab Eestis ka registreeritud alkoholi müügikohtade arv: kui veel 12 aastat tagasi oli Eestis ligi 6000 registreeritud alkoholi müügikohta, siis tänavuse novembri seisuga on neid juba ligi 10 000. Sealhulgas on ka toidupoed, tanklad ja ehituspoed.

Alkoholitootjad kirjeldavad oma majandusaasta aruannetes, et 2022. aasta oli tõepoolest väga edukas ja plaanitakse edu kursil jätkata ka järgmistel aastatel. CityAlko majandusaasta aruandest võib lugeda, et 2023. aastal oli neil plaanis kasvatada ostjaskonda. Sel sügisel saidki Paide ja Rapla endale päris esimesed oma alkoholipoed. CityAlko turundas poodide avamist täpselt samasuguse lausega mõlema linna puhul: „Paide/Rapla on tore väikelinn, kelle inimesed väärivad kvaliteetset joogipoodi ja personaalset teenindust.“