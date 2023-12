Produtsent Riina Sildos helistas Tallinnas tegutseva FrostFilmsi produtsendile Heiki Lutsule: sarja loojad on hetkel koosolekul ja neil on vaja nõu visuaalsete eriefektide asjus. Kuna Sildosele kuuluva produktsioonifirma Amrion OÜ kontor on kohe FrostFilmsi vastas, oli Luts viie minutiga koosolekul.