Aasta luuseri kandidaat: vaene Jüri Ratas

Ja seda hoolimata tõsiasjast, et Ratas tegi kõik õigesti, täpselt nii nagu soovitavad poliittehnoloogid ja ütleb ausa inimese südametunnistus. Ta kuulutas 12. jaanuaril 2021, et astub peaministri kohalt tagasi, sest prokuratuur kahtlustas Ratase juhitud Keskerakonda mõjuvõimuga kauplemises.

Ükski teine kriminaaluurimine ei ole moodsas Eestis avaldanud ühiskonna juhtimisele nii suurt mõju nagu Porto Franco juhtum. Tegemist on ainsa korraga, kus terve valitsus politseitöö tõttu lagunes.

Ratas oli tookord palju hullemas olukorras kui tema järeltulija Kaja Kallas praegu. Kallast nahutatakse idavedude skandaalis oma eetiliste väärtuste („ärge tehke äri Venemaaga!“) rikkumise tõttu. Mõjuvõimuga kauplemine on aga suurusjärgu võrra kangem kraam – kriminaalkuritegu.

Veelgi hullem: seniajani sahistatakse, et Ratasele istutati pähe mõte, kuidas kaitsepolitsei salakõrvadel on tõend, et parteijuht teadis Tederi lubadusest supsutada Keskerakonda „mingi milliga“. Harju maakohtus aga sellist tõendit ei esitletud.