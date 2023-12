Mida jõuluajal mängida? Valik soovitusi uute lauamängude seast

Niisuguse taustaga on raske panna vastu kiusatusele aasta lõpus lauamängumaailma uudiskaupa ka teistele tutvustada. Häda on selles, et trükiveskid jahvatavad üsna aeglaselt, nii et uued mängud, mida Esseni laadalt juba osta saab, jõuavad enamasti poodidesse palju hiljem.