Aasta prokuröriks valitud Kelly Kruusimägi: kummitama jäävad lood, kus suure tõenäosusega teame tapjat, aga tõendeid pole

Kaksteist aastat prokurörina töötanud Kruusimägi ütleb, et ta on õhtune inimene. Tööpäev ei lõpe tema jaoks mitte kunagi kell viis. „Aga ma ei võta tööd koju kaasa selles mõttes, et see mind muserdaks või vaevaks. Kui on aga tähtajad kukil, siis mulle meeldib töötada vaikuses, telefon ei helise, keegi ei küsi nõu ega soovi juhiseid, saan rahulikult süveneda.“