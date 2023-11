NÄDALA FILM | Kaurismäki tegi seda jälle: muinasjutuliselt lihtne armastuslugu ja enamik stseene purki ühe võttega

Vaatan Aki Kaurismäki värsket filmi „Langenud lehed“ New Yorgis Manhattanil asuvas Lincoln Centeris. Saal on pilgeni täis, sest filmijärgseks vestluseks on kohale lennutatud peaosatäitjad Jussi Vatanen (Holappa rollis) ja Alma Pöysti (Ansa). Järgneva pooleteise tunni jooksul mõjub põhjamaine sissevaatav vaikus ja kohmetu koomilisus suurlinna lärmaka ekstravertsuse ja lõputute small talk’ide taustal värskendavalt. Minu kõrval istuv mees, tõenäoliselt kohalik, lõkerdab terve filmi vältel üle saali naerda. Ka mulle valmistab film nalja juba esimesest hetkest, mil kassalindil liuglevad lihapakid üksteise otsa lirtsuvad. Nali pöördub aga hetkega hapuks, kui lihasaadustest saab raadiost kostvate Ukraina sõjauudiste mõjul võigas sümbol. Sellisel kurbnaljakal foonil kulgeb ka edasine film.