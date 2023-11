Edasi müdistatakse Tapani Rinne stuudios ning me saame teada, kuhu maandus Leemetsa Bombillaze-aegne afrobiit „Hype“. Kui bassklarnet on juppideks puhutud, siis on aeg peale võtta – kuna Fela palmivein jääb lahjaks, siis astub läbi Grebenštšikov koos tibakese kangemaga.