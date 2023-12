Vaala galerist: sünnipäevaks ei kingita enam röstrit, vaid kunstiteos, sest röstrid on olemas, aga ajul on ikka särtsu vaja

13 aastat Vaala galerist olnud Tiina Määrmann ütleb, et traditsiooniliselt on oksjonid kevadel ja sügisel, mis küll ei tähenda, et vahepealsel ajal kunstimüüki ei toimuks. Kuigi oksjonil käib palju inimesi, kelle fookus on vanemal kunstil, on galerii eesmärk tutvustada ostjale ka kaasaegset kunsti, mis on Eestis väga heal tasemel. Nii annab ka Vaala oksjoninäitus kontsentreeritud sissevaate Eesti autorite loomingusse läbi saja aasta.