Segadus vallas, manipuleeritud hääletus, lõputud kohtuvaidlused: suurärimees Märt Vooglaiu kinnisvaraarendus kütab kirgi

Suurärimees Märt Vooglaid soetas endale aastatuhande vahetuse aegu Viimsis Tammneeme ja Randvere külade piiril asuva kinnistu. Kokku 14 hektarit. Vuntsis üles nõlvakul asuva Eesti-aegse sõjaväekasarmu ning kujundas sellest endale ühe Eesti uhkeima häärberi. Nõlva all asuv kinnisvara oli aga mereni välja, sadade meetrite ulatuses täiesti arendamata. Vooglaid leidis, et niimoodi see asi jääda ei saa.