„Imestan, et Terikul ja Kõlvartil piinlik ei ole.“ Nõmme elanikud pöördusid jalgpalliliidu ja Tallinna linna eridiili peale kohtusse

STAADION, MIS KÜTAB KIRGI: Hiiu staadioni kaasuse puhul jagunevad inimesed kaheks. On need, kes ei mõista, miks jalgpalliliidul pole juba ammu lubatud projekti oma nägemuse järgi ellu viia. Ja need, kes ei mõista, kuidas linn lubab jalgpallil linnakodanikest ja koolidest teerullina üle sõita.

FOTO: Priit Simson | Delfi Meedia