FILMIDE TIPP | Kriitikud sätivad paremusjärjestusse kinodes jooksvad filmid. Millised punktid teenis „Napoleon“?

PÖFF-i järel on kinos siiski veel nii mõndagi vaadata. Pea terve tabeli algusosa on uute filmide päralt. Esikuuikus võtavad koha sisse: „Eelmised elud“ (1.) ning „Kellele ma naeratan?“, „Adamanti pardal“ ja „Napoleon (4.-6.). Viimane neist on ka kinolevi tabelis esikohal.