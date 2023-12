NÄDALA RAAMAT | Kirg ja sensuaalsus on emotsioonid, mis esmapilgul raamatutega ei seostu

„Umberto Eco on öelnud, et raamat kuulub samasse kategooriasse nagu lusikas, haamer, ratas ja käärid. Kord juba leiutatud, ei saa nende juures enam midagi paremaks teha.“ Need laused on Hispaania kirjanduse uue tähe Irene Vallejo 2019. aastal originaalis ilmunud teose „Lõpmatus papüürusroos. Raamatute leiutamine antiikmaailmas“ päris alguses. Ise nimetab ta teost uurimistööks – ja seda see kahtlemata ongi. Aga mitte ainult. See on omamoodi hübriidkirjandus, mis on veel vähemalt ajalooline romaan ning pikk filosoofilis-poeetiline mõtisklus.