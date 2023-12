EKSPRESSI PODCAST | Kuidas sai Mart Võrklaevast Eesti vihatuim mees?

Ameti tõttu on ta ilmselt Eesti vihatuim mees. Ideoloogiline, kindel ja alati valmis rääkima. Tema keskkooli matemaatikaõpetaja ütleb, et aktiivsesse poliitikasse poleks Võrklaeva arvanud asetada.

Loe ka Ekspressis ilmunud põhjalikku lugu „Kuidas Mart Võrklaevast sai Kaja Kallase lemmik ja Eesti kõige vihatum minister“. , kus öeldaks, et Võrklaev (39) on mees, kelle kohta tehakse Eestis kõige enam mürgiseid nalju. Just tema kehtestab automaksu. Tõstab käibemaksu. Tõstab tulumaksu. Ei anna raha õpetajate palkadeks. Ja nii edasi.

Kriitikute sõnul on Võrklaev üksnes Kallase käpiknukk. Neid vaadataksegi kui tandemit. „Ta on poliitiline pioneer. Äärmiselt lojaalne Kaja Kallasele ,“ ütleb Jaanus Karilaid (Isamaa), kes varem Keskerakonna fraktsiooni juhina pidevalt Võrklaevaga ühe laua taga istus.

Oravaparteis tehakse nalja, et Võrklaev kuulutab parteikaaslastele, et ta on nii ebapopulaarne, et võib kõik halvad otsused ära teha!