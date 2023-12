Uhhuu ekspert: ah et kuhu kurat on kadunud sõdalased? Sõdalased on missioonil!

Kuna tegu on trennihundiga, siis ta kandis maha kõik täissaledad juhid, k.a Edgar Savisaare, kes oli üks Eesti suuremaid juhte üldse. Ja kes või mis on ebausaldusväärne? Kas personaaltreener, kes vahetab enda brände tihti, on usaldusväärne või mitte?

Süsteem programmeerib meid

Lisaks tunneb ta muret, et mehed vaevlevad sõltuvuste ja sotsiaalmeedias skrollimise lõksus. Kõik see paneb küsima, et kui see kõik nii halb on, siis mille kuradi pärast hr Oviir toidab süsteemi ja liigutab enda sponsored reklaamiraha sotsiaalmeedias, et tasuta webinar’i teha. Võimalik on, et ta kasutab süsteemi oma hüvanguks, ise vastutamata täielikult oma elu eest.