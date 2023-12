RAHVAS ARVAB | Kaja Kallas konkureerib jõuluvanaga. Kumb on rahva jaoks mõjuvõimsam?

„Ma arvan, et mu enda ema. Ta näeb palju vaeva, et panna toit lauale ja katus pea kohale. Ta inspireerib mind rohkem pingutama,“ rääkis üks noormees. Üht treenerit inspieeris ta enda sportlane, kes tuli Euroopa noorte meistriks. „Ta andis lootust, et noored ei ole hukas,“ põhjendas ta.