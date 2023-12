NÄDALA PLAAT | Mört pajatab mitu rahvalikku lugu, näiteks sellest, kuidas Jaak Joala karboniiti aheldati ja kasti löödi

Huumor muusikas on alati olnud vastuoluline teema. Naljategemisega on üldse nii, et sellesse on juba eos sisse kirjutatud osa publikust välistamine – kõik ju lihtsalt ei saa naljast ühtmoodi aru. Peale selle läheb iga pilalaul ajapikku paratamatult hapuks – mitu korda sa sama anekdoodi peale ikka naerad. Mört aga on saanud hakkama vinge tembuga, kuna nende vigurid panevad muigama ka kolmandal-neljandal kuulamisel.