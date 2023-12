NÄDALA FILM | Sarneti peadpööritav kung fu eristub tugevalt tavalisest Eesti filmist

„Nähtamatu võitluse“ režissöör ja stsenarist Rainer Sarnet külastas filmiks valmistudes sedasama kloostrit ja astus seal õigeusku. Usuteema tundmine võimaldab tal üles ehitada võluvalt mitmekihilise, müstilis-religioosse action-komöödia, millest saab kindlasti friigifännide maiuspala, aga mis võib mõnel laisema mõttetööga kinokülastajal pea ringi käima panna. Umbes nagu Nõukogude sõduritel, kes filmis kung fu meestelt kolki saavad. Nii et ma ei tea, kas see on igaühe maitsele, aga minu jaoks läks vaatemänguline (operaator Mart Taniel) dissident-rokenroll-munkade võitlus just õigesse kohta.