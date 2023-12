Põnev plaat, sest muusika kõlab äralibisevalt

Out-Or ehk Marko Sula on elektroonilist muusikat teinud 30 aastat ja lähenenud loomingule justkui piiranguteta, teisalt mingid asjaolud ju ikkagi määravad selle heli, mis tuleb. Millised sündid ja programmid on parasjagu kasutada, mis muusikavoolud mõjutavad. Out-Ori instrumentaalsed helirajad on kulgenud ambient’ist juke’ini ja toorest electro’st sõnadeta, pehme süntpopini, samas kui sõltuvalt hooajast võivad läbi astuda ka laus-techno või UK bass. Minu lemmik tema üheksast albumist on „Let Leve“ (2014), kus kohtuvad footwork, dubstep, broken beat, IDM ja mis iganes, aga mitte reljeefselt või ka konkreetsete allmärkustena, vaid pigem ähmaste peegeldustena sordiinialuses, sametises keskkonnas.