Popstaar Rahel naudib punnide pigistamist

Rahel (28) on mänginud-laulnud bändides Ouu ja Rake, laulnud tausta estopop-hiiglase 2 Quick Start juures. Aastal 2020 alanud Raheli soololend jõudis just esimese kauamängivani. Debüütalbum „Nerve“ on kuulda vinüülidelt ja digis.