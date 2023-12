Instagrami konto @ajuloputus tegi oma esimese postituse 22. oktoobril. Vaid viimase paari nädalaga on jälgijate arv kahekordistunud, praeguseks on neid üle 1300. Kui alguses tundus see olevat süütu ja pehme elustiili-konto, siis mida aeg edasi, seda rohkem pööras asi uhhuu ja ohtliku valeinfo suunas.