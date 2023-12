Drag-queen Vilita: tants hoiab mind paremini ja odavamalt tasakaalus kui psühholoog

Mis elu sa elad kah?

Millise uue sõna sa viimati õppisid?

Milline on kõige halvem nõuanne, mille oled saanud? Kellelt?

Oma vanematelt, kes ütlesid, et õnnelikuks saad siis, kui käid ülikoolis ja lähed stressirohkesse kohta tööle, kus krigistad iga päev hambaid, aga saad hästi palka. Nii see ikka ei ole. Käisin selle raja läbi ja ütlen ausalt, et tuleb teha seda, mida hing päriselt soovib teha. Minu puhul on see inimeste meelelahutamine.