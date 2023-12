ÕÕVASTAVAD KAADRID TALLINNAST | Üha enam eestlaseid jääb ülekäigurajal auto alla

Tänavu (andmed 22. novembri seisuga) on Eestis ülekäigurajal viga saanud 99 jalakäijat. Neist 23 said viga reguleeritud ehk fooriga ülekäigurajal. 76 jalakäijat on auto alla jäänud ülekäigurajal, kus jalakäijal peaks olema eesõigus. Ülekäigurajal on tänavu hukkunud kaks jalakäijat.