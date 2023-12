ARVUSTUS | „Napoleon“ näitab, et suurte veatute kangelaste aeg kinolinal hakkab ümber saama

Kes on kursis Stanley Kubricku loominguga ja tema pikalt ette valmistatud ning viimaks rahapuudusel tegemata jäänud filmiga Napoleon Bonaparte’ist, sellel on kahtlemata kõrgendatud huvi ka Ridley Scotti „Napoleoni“ vastu. 1937. aastal Inglismaal sündinud Sir Ridley Scott on äärmiselt produktiivne filmitegija, kellel paistab olevat nõrkus lugude vastu, mis pakuvad võimalust rännata minevikku või tulevikku.