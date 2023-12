Lonitseera jõuluplaat peab pühadestampidega lustlikku lumesõda

Jõululaulud on üks konservatiivsemaid levimuusika alaliike. Hititabelite tipus keksivad lood pärinevad tihti möödunud sajandist, ka nende tuntuimad esitajad on sagedasti manalateed läinud. Mullu esikalbumi avaldanud Lonitseera on võtnud seda rahvalikku tardumust arstida, pakkudes leevenduseks pooltunnikese jagu pyhadeajast inspireeritud uusloomingut.