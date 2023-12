Sureva ema mälestus. Aeg juriidilises rägastikus pere ühendada jookseb liiga kiiresti otsa

Lugu on traagiline – üksikema Mari põeb raskekujulist vähki ja loodab oma elu viimased hetked veeta kahe lapse, tütar Mia (3) ja poeg Oliveri (14) seltsis. Tütar on aga iraanlasest isa poolt perest välja kistud ning kulisside taga käib masendav juriidiline võitlus vanemate ja laste õiguste pärast. Juriidika lahkamine on aga filmis jäetud tagaplaanile, andes ruumi ning sõna inimlikkusele. Linalugu katab küll kannatuse ja ebaõigluse kibe mekk ning tegelased on vaatamata püüdlustele olukorra ees võimetud, kuid siiski ei käsitleta neid ainult kui ohvreid.