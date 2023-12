Metsatöll tähistab 25. juubelit võimsa kontserdiga

Metsatöll on tõenäoliselt Eesti enim turitanud ansambel, olles kaasatud tosinkonda täispikka välisturneele, lisaks on on toimetatud-mängitud veel teist samapalju lühemat turneed laias maailmas. Metsatöll on 2023 aasta lõpuks andnud 895 kontserti 26 riigis, kirjutanud sadakond laulu, seadnud lisaks erinevate laulu- ja heliloojate loomingut, andnud välja albumeid, singleid, kontsertsalvestusi. Metsatöllu veerandsajand on otsekui lõppematu möürapilgar, milles jagub argipäevadele aega üsna napilt.

Ansambel on peatsest suursündmusest elevil ning läkitas fännidele järgmise sõnumi: „Metsatöll on muusikas omi hundiradu rühkinud juba veerand sajandit. Tolle ajaga on ansambel rööpasse tallanud teid nii vanas kui ka uues maailmas. Pole metsanukka ega kivilinnasoppi, kuhu muusikute tee neid viinud poleks. Metsatöllu torupillijoru, kitarriragin ning basstrumminätakas on kõlanud Ameerikast ning Euroopast Afganistanini välja. Sellegipoolest on kodueesti tared ja rabad just need paigad, kus töllud end mõnusaimini tunnevad. On möödas veerand sajandit kui see hundivanker käima tõmmati, on aeg tähistada. Lavadele kutsutaks’ sel puhul nii mõnigi kamraad oma muusikateekonnalt ning lava ette, sinna oodekaks’ muidugi teid, head inimesed! Olete lahkelt palutud kõigi noorte-vanade, sõprade-tuttavatega, sest on ju ometi aeg.“