POLIITIKARADAR | EKRE viguriga test-kompromiss lendas vastu taevast

Pühadeaeg on lähenemas ja vaikselt hakkab poliitikas maad võtma rahunemine. Tõenäoliselt on see ajutine, aga et päkapikud ikka kindlasti midagi sussi sisse tooks, püüab isegi EKRE näidata, et on hea laps. Sama näitab president, kes sõnapidajana teeb nüüd seda, mida on lubanud – ta saatis ühe usaldushääletusega rikutud eelnõu riigikokku tagasi.