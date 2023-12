Tunnustatud viiuliõpetajat kahtlustatakse alaealiste õpilaste väärkohtlemises

EI SUUTNUD TALUDA? Viiul on üks raskemaid pille, mida õppida. Selleks, et viiulit puhtalt mängida, peab olema ülimusikaalne. Vaid vähesed lapsed on seda. Osa endisi õpilasi viitavad, et õpetaja ei suutnud seda välja kannatada.

FOTO: Roman Samborskyi | Shutterstock