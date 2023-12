PODCAST „RÖÖPRÄHKLEJAD“ | Kirsti Timmer: Eesti nõiad varastavalt üksteiselt kaarte ja küünlaid

Ta leiab, et šarlatane on sel turul palju. „Mõned käivad kaardilugemise kursustel, mis ajavad mind naerma. Sa ei saa õppida kaarte lugema.“

Ennustamisel on piirid

Tüdrukuna ei söendanud Kirsti avalikult rääkida, et tunnetab endal teatud võimeid. Vaid oma täditütrega lugesid nad koos kaarte. „Teistele ei julgenud öelda, sest see oli kuidagi piinlik ja olid natuke ullike.“

Ennast nimetab ta aga „mustaks nõiaks“, keda tasub karta. Kooliajal oli ta ühele kiuslikule õpetajale sisisenud, et too oma luud murraks. Õpetaja kukkuski trepist alla ja murdis jalaluu. „See pani mind tol ajal mõtlema, aga kuna olin nii vihane, siis ega mul kahju ka ei olnud.“

Valdstein-Timmer räägib, et ennustamisel saab ta informatsiooni inimese kohta tihti surmalt. „Surm on kaval ja kena mees. Ta on natuke eputav ja tahab, et ta alati toodaks kaartidesse sisse.“