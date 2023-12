2023 oli hea filmiaasta. Need 10 linateost siit ja võõrsilt hindasime parimateks

Võib öelda küll, et 2023 oli hea filmiaasta. Head kraami ei tehtud mitte ainult Hollywoodis, vaid ka Euroopas ja Eestis. Edetabelid on ühed tänamatud asjad, ent need linateosed jäid silma mulle, Areeni kaasautoritele ning kogusid meie filmitabelis kõige kõrgemad hinded. Suurem osa on juba Eesti kinolevis linastunud, mõned jõuavad siia aga alles järgmisel aastal.