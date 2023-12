„Oleksime klaashelmeste eest ära andnud Manhattani saare“. Kuidas maailma suurfirmad Geenivaramul kosjas käisid ja aina korvi said

Läinud nädalal jõudis avalikkuse ette, et Geenivaramu kõrvale planeeritakse Multioomika ettevõtet. See ei ole tühjalt kohalt sündinud algatus. Paralleelselt personaalmeditsiini arendamisega on juba aastaid käinud läbirääkimised biotehnoloogia suurte nimedega, et jõuda kõigi Eestis kogutud enam kui 200 000 geeniproovi täieliku läbiuurimiseni.