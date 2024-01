Kohus määrab Eestis üha enam vanematele võrdse suhtluskorra lapsega. „Sa pead kohtuotsust täitma ja minu juurde tulema!“

Üha enam otsustab kohus, et laps elab pool ajast isa ja pool ema juures. Ka jõulud ja sünnipäevad jagatakse pooleks – näiteks paaris aastatel isa, paaritutel ema juures. Leitakse, et see on lapse huvides. Aga rõõmsaks lapsepõlveks on vaja ka muud kui lihtsalt kaht vanemat.