Uutest filmidest on tabelis Paul Kingi „Wonka“, kus peaosas on Timothée Chalamet. Teised uustulnukad „Aidas on midagi...“ ja „Kolm musketäri: mileedi“ kuigi kõrgeid hindeid ei saa. „Wonka“ on võimsalt ka kinolevi tabeli tipus, selle järel tulevad „Soov“ ja „Napoleon“.