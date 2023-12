Andrei Hvostov: Gazas toimuv pole genotsiid, vaid massimõrv. Siin on põhjused, miks on oluline vahet teha

Kuulanud tema juttu, küsisin ettevaatlikult, et kas tänases Iisraelis hinnatakse füüsiliselt tugevat keha umbes nagu Saksamaal kolmekümnendatel aastatel, kus saksa rahvuse põhitunnuseks tehti vägev muskulatuur ning sirge kehahoiak. Minu juudi sõber ohkas raskelt ja tunnistas, et paraku nii see kipub olema.