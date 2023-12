Planeedi üks ots uppus, teine lõõmas leekides – lõpeb kliimamõõtmiste ajaloo kuumim aasta

„Kasvuhoonegaaside tasemed on rekordkõrgel. Globaalsed temperatuurid on rekordkõrgel. Merevee tõus on rekordtasemel. Antarktika merejää on rekordmadalal tasemel. See on kõrvulukustav murtud rekordite kakofoonia,“ avaldas Maailma Meteoroloogiaorganisatsioon 30. novembril peadirektor Petteri Taalase sõnad.