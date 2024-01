SÕJAPÄEVIK (677. päev) | Kaitseväe luurekeskuse ülem: vangidest vene sõdurid tekitavad Ukrainast naastes pahameelt

Kolonel Ants Kiviselg ütleb, et Venemaal on tekkimas probleeme, kuidas sõda tajutakse – mobiliseeritud on sõjas juba üle aasta, samas vanglatest värvatud on oma kuus kuud ära teeninud ja paljud neist tagasi Venemaal. See tekitab Vene ühiskonnas pahameelt.